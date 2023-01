Stations – Louise Lecavalier La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Stations – Louise Lecavalier La Condition Publique – Roubaix, 20 mars 2023, Roubaix. Stations – Louise Lecavalier Lundi 20 mars, 20h00 La Condition Publique – Roubaix

6 à 21€

Mue par une pulsion vitale qui la renvoie toujours dans l’arène, Louise Lecavalier renouvelle ici cette expérience primitive qui s’appelle danser. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Entrée libre du mercredi + samedi 13:30 > 19:00, jeudi + dimanche 13:30 > 18:00, vendredi 13:30 > 23:00 + évènements spécifiques

03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. En quatre stations, comme autant de points cardinaux et d’états de corps – fluidité, contrôle, méditation et obsession –, elle poursuit son exploration de la danse dans un solo fougueux aux frontières de l’intime. En osmose avec le souffle de la musique, la danseuse – exceptionnelle – atteint la plénitude de son art. Immanquable !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T20:00:00+01:00

2023-03-20T21:00:00+01:00 André Cornellier

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Stations – Louise Lecavalier La Condition Publique – Roubaix 2023-03-20 was last modified: by Stations – Louise Lecavalier La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 20 mars 2023 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord