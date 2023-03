STATIONS – Louise Lecavalier / Fou Glorieux La Condition Publique – Roubaix, 20 mars 2023, Roubaix.

STATIONS – Louise Lecavalier / Fou Glorieux Lundi 20 mars, 20h00 La Condition Publique – Roubaix de 6.00 à 21.00 €

Grande figure de la danse contemporaine, égérie pendant près de vingt ans de la compagnie canadienne La La La Human Steps et de son chorégraphe Edouard Lock, Louise Lecavalier a marqué le monde entier par son énergie d’interprétation, son style acrobatique défiant la gravité et ses duos avec David Bowie avec qui elle a partagé la scène.

Un spectacle en quatre stations

Encore aujourd’hui, Louise Lecavalier reste une danseuse indomptable. En quatre stations comme autant de points cardinaux et d’états de corps — fluidité, contrôle, méditation et obsession —, elle poursuit sa vertigineuse exploration de la danse dans un solo fougueux aux frontières mêmes de l’intime. Avec la lumière comme seul décor et en osmose avec la musique, chaque parcelle de son corps exprime ce qui est au-delà des mots. Sa virtuosité technique, sa présence scénique et sa personnalité font d’elle une icône de la danse au sommet de son art !

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre du mercredi + samedi 13:30 > 19:00, jeudi + dimanche 13:30 > 18:00, vendredi 13:30 > 23:00 + évènements spécifiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T20:00:00+01:00 – 2023-03-20T21:00:00+01:00

Matthieu Edet