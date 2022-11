Week-end de la Nuits des Arts à la Condition Publique La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Week-end de la Nuits des Arts à la Condition Publique La Condition Publique – Roubaix, 2 décembre 2022, Roubaix. Week-end de la Nuits des Arts à la Condition Publique 2 – 4 décembre La Condition Publique – Roubaix À l’occasion des weekends de la Nuit des Arts, la Ville de Roubaix ouvre plus de 50 lieux insolites ! La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Entrée libre du mercredi + samedi 13:30 > 19:00, jeudi + dimanche 13:30 > 18:00, vendredi 13:30 > 23:00 + évènements spécifiques

03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Poussez les grilles de la Condition Publique et (re)découvrez les expositions, le parcours d’art, les espaces de fabrication, les laboratoires des acteurs.rices de la Communauté Créative de la Condition Publique ainsi que leurs ateliers… AU PROGRAMME ● EXPOSITIONS & INSTALLATIONS Exposition Vacarme & Installation Tisser Métisser

Dans la Rue couverte, l’installation Tisser Métisser ou dans la Galerie Coucke, l’exposition Vacarme, toutes deux imaginées par le collectif Mots Voyageurs avec qui cette saison automnale s’est dessinée. Projet participatif conviant à la fois le travail des artistes et les habitant·es de Roubaix, cette saison célèbre le métissage de la langue française. (Visites guidées les samedis 03.12 et 10.12 : 16:30) Mon Canal

À travers l’activation du plan relief représentant le canal de Roubaix et ses environs, nous souhaitons raviver la mémoire de ses usages passés et inventer ceux du futur.

(Visites libres le vendredi de 13:30 à 23:00, le samedi de 13:30 à 19:00 et le dimanche de 08:30 à 19:00) ● PARCOURS D’ART Comme un musée à ciel ouvert, le parcours d’art au cœur du quartier du Pile est à découvrir librement ou à l’occasion de visites guidées.

(Visites guidées les samedis 03.12 et 10.12 à 15:00) ● CONCERT CLUB À l’occasion de la Nuit des arts, retrouvez le groupe incontournable lillois FLUO Sauvage dans le Club de la Condition Publique.(Vendredi 02.12 de 20:00 à 23:00, entrée gratuite) ● RENCONTRE FABRIQ&DEMAIN Dans le cadre de FABRIQU& DEMAIN, semaine découverte des outils de la fabrique de la Condition Publique, participez à une rencontre débat lors de laquelle sera présenté le projet « jeu de l’oie » réalisé avec Laura Bodénez et les enfants de l’atelier périscolaire du Centre social du Pile.

(Entrée libre le vendredi 02.12 à 18:00) ● BRADERIE DE l’ART Espace de création libre dédié au recyclage artistique pendant deux jours au cœur de la Condition Publique, la Braderie de l’Art réunit plus de 150 designers et artistes internationaux.

(Samedi 03.12 de 19:00 à 02:30 / Dimanche 04.12 de 08:30 à 19:00) ● LES ATELIERS DE LA NUIT DES ARTS Profitez tout le week-end d’une programmation d’activités et d’ateliers !

– Samedi 03.12, 14:00 – 18:00 : Atelier DIY : Fabrique un jeu de logique pour enfants

– Samedi 03.12, 14:00 – 17:30 : Atelier « Art numérique » avec Jean-François Cauche

– Samedi 03.12, 15:00 – 18:00 : Atelier « Construction en papier » avec Dométhilde Majek

– Dimanche 04.12, 14:00 – 17:00 : Atelier « Venez inventer une vision pour le canal de Roubaix »

– Dimanche 04.12, 14:00 – 17:00 : Atelier « Production graphique sérigraphiée » avec Laura Bodénez ● OUVRIR LA VOIE Une création sonore impulsée par l’artiste Hélène Mathon mettant à l’honneur les femmes qui ont marqué la ville de Roubaix.

(Dimanche 04.12 à 14:30) ● LABORATOIRES CRÉATIFS Atelier de photographie ou de peinture, média jeune, studio de design sonore… La communauté créative de la Condition Publique ouvre les portes de ses labos !

(Visites libres le vendredi 02.12 de 14:00 à 23:00, le samedi 03.12 de 14:00 à 00:00 et le dimanche 04.12 de 8:30 à 19:00) ● BOIRE & MANGER – L’Alimentation : Le restaurant de la compagnie l’Oiseau-Mouche.

(horaires du restaurant : Samedi 03.12 de 19:00 à 1:00 / Dimanche 04.12 de 12:00 à 15:30; horaires du bar : Samedi 03.12 de 19:00 à 1:30 / Dimanche 04.12 de 12:00 à 18:30) – Café du Beau Repaire :

Avec sa carte de boissons et snacks apéro locale et bio (Miéline, Brewbaix, Cambier…), il vous offre l’occasion de faire une pause au détour d’une exposition ou des concerts club du vendredi soir !

(Vendredi 02.12 de 13:30 à 23:00 / Samedi 03.12 de 13:30 à 00:00 / Dimanche 04.12 de 8:30 à 19:00)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T13:30:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00 .

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Ville Roubaix Age maximum 99 lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Week-end de la Nuits des Arts à la Condition Publique La Condition Publique – Roubaix 2022-12-02 was last modified: by Week-end de la Nuits des Arts à la Condition Publique La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 2 décembre 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord