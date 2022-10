Atelier : Construction Fluviale La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier : Construction Fluviale Samedi 15 octobre, 15h00 La Condition Publique – Roubaix

de 0€ à 5€.

Avec le WAAO, profitez d'une expérience enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs de la Condition Publique.

03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. La ville se densifiant, nous avons de moins en moins de place sur terre pour construire. Avec le réchauffement climatique, les inondations et les glissements de terrains sont de plus en plus fréquents. Et si l’avenir était de construire autour de l’eau ? Au-dessus, sur ou même en-dessous de l’eau, quelles seraient les solutions pour inventer la ville de demain ? A Roubaix, le canal pourrait trouver une fonction innovante. Alors viens imaginer avec le WAAO une construction du futur, flottante, submergée, ou franchissant l’eau du canal de Roubaix !

