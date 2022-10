ATELIER DIY : fabrique ton photophore courbeflamme La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

ATELIER DIY : fabrique ton photophore courbeflamme Samedi 15 octobre, 14h00 La Condition Publique – Roubaix

Avec Denis Plancque, profitez d’une expérience enrichissante auprès des espaces d’ateliers créatifs de la Condition Publique. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Entrée libre du mercredi + samedi 13:30 > 19:00, jeudi + dimanche 13:30 > 18:00, vendredi 13:30 > 23:00 + évènements spécifiques

03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Donnez de la courbe à votre source lumineuse. Grâce au contreplaqué cintrable, Denis Plancque architecte de formation, vous propose de créer des photophores aux parois courbes.

