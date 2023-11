Braderie de l’Art La Condition Publique Roubaix, 9 décembre 2023, Roubaix.

Braderie de l’Art 9 et 10 décembre La Condition Publique Entrée libre

100% recyclé – 24 heures de création Non Stop – Des oeuvres entre 1 et 400 euros –

Le concept depuis 1991 : Plus de 150 créateurs et créatrices venu.es des 4 coins de France, d’Europe et même du Québec ! Par la magie de leurs talents, matières et objets de récup’ se transforment en live en oeuvres d’art, objets design. Les prix entre 1 et 400 euros sont fixés par les artistes eux-mêmes et avec vous. Car oui ! On peut toujours « marchander » son oeuvre, c’est le jeu. La Braderie de l’Art est depuis toujours un immense atelier temporaire bruyant et joyeux : ça soude, ça meule, ça peint, ça bombe, ça scie … Tout ça en direct. Le tout donne à chacun.e une expérience à vivre, des artistes à rencontrer.

La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « infos@artpointm.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

2023-12-10T08:30:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00

Recyclage Upcycling Design Création Art Artistes

Art Point M