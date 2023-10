GEORGIO • Jeudi 30 Novembre 2023 • La Condition Publique, Roubaix La Condition Publique Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Après un Zénith de Paris complet en mai 2023, GEORGIO est en tournée pour défendre « Années Sauvages », son nouvel album avec des featuring de Yoa, PLK et Josman. → Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com → La Condition Publique

14 place Faidherbe

