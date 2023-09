Name Festival La Condition Publique Roubaix, 6 octobre 2023, Roubaix.

Name Festival 6 – 8 octobre La Condition Publique billetterie en ligne

Name Festival, la 18ème édition

D’ici là, on aura sillonné des festivals tout l’été – des plus gigantesques aux affiches affolantes aux plus petits – on aura bossé ou voyagé, vécu ou pas des histoires d’amour, coups de foudres éphémères ou histoire sérieuse qui bouleverse la vie… À la rentrée de septembre, on aura peut-être changé de boulot, d’école, de colloc ? On aura aussi repris le cours des choses tout simplement. Ni vous ni nous ne serons tout à fait les mêmes. Dans le tourbillon de l’actu, l’équipe du festival a eu envie d’une édition à la programmation plus tranchée qu’à l’habitude.

(programmation dans le lieu de la condition publique rencensée ici uniquement)

La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lenamefestival.com/billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T22:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:59:00+02:00

2023-10-08T00:00:00+02:00 – 2023-10-08T06:00:00+02:00

Name Art point M

Name Festival