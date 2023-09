Atelier « Born toupie Alive » La Condition Publique Roubaix, 1 octobre 2023, Roubaix.

Atelier « Born toupie Alive » Dimanche 1 octobre, 14h30 La Condition Publique Gratuit

La condition publique vous propose de partager un moment créatif en compagnie de votre enfant, libérez votre créativité et découvrez comment fabriquer une toupie !

Jouet incontournable, connu depuis l’antiquité, un jeu traditionnel populaire en Chine et joué dans le monde entier, il existe de nombreuses formes de toupies et donc de façon d’y jouer, mais on retrouve une règle simple et commune à travers les ages : faire tourner la toupie le plus longtemps ou le plus loin possible.

BONUS: A la fin de chaque atelier, testez vos capacités avec les autres membres de votre famille et repartez avec vos réalisations.

Tout un programme !

De 14h00 à 16h15

– Un atelier de construction de toupie de combat avec Dorian (Lame ludique)

De 15h00 à 17h00

Pour 5 familles

Age : 5/6 ans

ATOUPIE LE CHASSEUR proposé par l’association CREA et animé par Patricia YOSSA, est un jeu de plateau collaboratif à jouer en famille. Souris ou Chat à vous de choisir!

De 16h30 à 17h30

– Battle de toupie pour les parents et les enfants avec MC Henrique

De 17h00 à 18h00

– Goûter en famille

La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

