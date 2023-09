Visite guidée de la Condition Publique « De briques et d’art » La Condition Publique Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée de la Condition Publique « De briques et d’art » La Condition Publique Roubaix, 1 octobre 2023, Roubaix. Visite guidée de la Condition Publique « De briques et d’art » Dimanche 1 octobre, 14h30 La Condition Publique Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 2€ / Tarif spécifique : 0€ Visite guidée du bâtiment, son histoire, sa réhabilitation, le projet de laboratoire créatif.

Point de départ à l’accueil de la Condition Publique

Merci de vous y présenter 10mn avant le début Durée : 1h15 environ

Avec l'Office de Tourisme de Roubaix. La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

