Visite guidée de l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » La Condition Publique Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée de l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » La Condition Publique Roubaix, 30 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée de l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » 30 septembre – 16 décembre, les samedis La Condition Publique 3 euros (tarif unique) Du 15 septembre au 17 décembre 2023 découvrez l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » dans la Galerie Coucke.

Symbole de liberté, d’affranchissement à l’égard des barrières spatio-temporelles, mais aussi de maîtrise et de possession de la « Nature », l’automobile participe de modes de production, de rapports de domination et d’exploitation à l’origine de la destruction de nos écosystèmes. C’est cet héritage moderne qu’aborde l’exposition collective « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » en mettant en regard les imaginaires et les réalités de la civilisation du moteur. Machine à fantasmes, l’automobile est ici réinscrite dans les formes de vie, les systèmes énergétiques, les aménagements territoriaux, l’organisation du travail, les stratégies géopolitiques et les mobilités qu’elle implique – ceux d’un capitalisme fossile qui ne cesse de se survivre à lui-même. La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France +33 (0)3 28 33 48 33 http://laconditionpublique.com https://www.facebook.com/LaConditionPublique/;https://www.facebook.com/LaConditionPublique/;https://twitter.com/laCPublique;https://www.linkedin.com/company/epcc-la-condition-publique/ [{« type »: « email », « value »: « billetterie@laconditionpublique.com »}] https://laconditionpublique.com/ Terrain de jeu sans limite, tiers lieu ancré dans son quartier et ouvert sur le monde, la Condition Publique est un laboratoire créatif à découvrir entre amis ou en famille ! Café, galerie, scène, jeux, fablab : découvrez tous les secrets de cet espace convivial et familial à Roubaix ! La nouvelle entrée située boulevard Beau Repaire est la première étape avant une découverte complète des 10 000m² de la Condition Publique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

2023-12-16T16:30:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00 ©Salim Santa Lucia Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique Adresse 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Ville Roubaix Departement Nord Age min 7 Age max 99 Lieu Ville La Condition Publique Roubaix latitude longitude 50.69116;3.188091

La Condition Publique Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/