Visite en trottinette du parcours d’Art La Condition Publique Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite en trottinette du parcours d’Art La Condition Publique Roubaix, 30 septembre 2023, Roubaix. Visite en trottinette du parcours d’Art Samedi 30 septembre, 15h00 La Condition Publique 5/2/0 euros Application mobile : votre guide de visite

Devenez incollable sur les œuvres du parcours d’art !

Véritable guide de poche, l’application mobile de la Condition Publique vous accompagne dans vos visites ! Mieux : on vous propose une visite insolite en trottinette. A la découverte du quartier du Pile ou entre les briques de la Condition Publique, apprenez-en plus sur les œuvres et artistes du parcours d’art mais aussi sur les expositions du moment ! La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://laconditionpublique.com/agenda/visite-guidee-du-parcours-d-art-speciale-trottinettes-5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00 la condition publique Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique Adresse 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Ville Roubaix Departement Nord Age min 11 Age max 99 Lieu Ville La Condition Publique Roubaix latitude longitude 50.69116;3.188091

La Condition Publique Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/