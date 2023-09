Résidences d’artistes | Louise Mutrel, autour de l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » La Condition Publique Roubaix, 27 septembre 2023, Roubaix.

Résidences d’artistes | Louise Mutrel, autour de l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » 27 septembre – 17 décembre La Condition Publique Entrée libre aux horaires d’ouverture

Louise Mutrel détourne les techniques de décoration, s’inspire de la ville comme de ses rencontres et les connecte ensemble à sa pratique de la risographie.

L’oeuvre installée dans la Condition Publique a pris place le 15 septembre dernier au fond de la rue couverte . Faite d’un mélange de photographies de dekotoras (camions de tuning japonais) et de formes colorées, elle est issue d’un travail de l’image par une technique d’impression appelée « risographie » reproduite ensuite sur dibond afin de permettre leur accrochage. En écho à l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques », elle interroge le spectateur sur les relations de l’homme à l’objet (ici le camion et la technique du tuning)

La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France +33 (0)3 28 33 48 33 http://laconditionpublique.com https://www.facebook.com/LaConditionPublique/;https://www.facebook.com/LaConditionPublique/;https://twitter.com/laCPublique;https://www.linkedin.com/company/epcc-la-condition-publique/ Terrain de jeu sans limite, tiers lieu ancré dans son quartier et ouvert sur le monde, la Condition Publique est un laboratoire créatif à découvrir entre amis ou en famille !

Café, galerie, scène, jeux, fablab : découvrez tous les secrets de cet espace convivial et familial à Roubaix ! La nouvelle entrée située boulevard Beau Repaire est la première étape avant une découverte complète des 10 000m² de la Condition Publique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T13:30:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00

2023-12-17T13:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

Louise Mutrel Résidence

Salim Santa Lucia