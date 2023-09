Résidences d’artistes | François Dufeil, autour de l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » La Condition Publique Roubaix, 27 septembre 2023, Roubaix.

L’oeuvre de François Dufeil explore les différents aspects de la low tech : dans le cadre de sa résidence à la Condition Publique, il crée une oeuvre qui est à la fois une sculpture chauffante et une station de production de biogaz à partir de copeaux de bois.

Les copeaux alimentent une sculpture et produisent de l’énergie grâce à la fermentation et à la décomposition. Deux types d’énergie seront diffusés par la sculpture: du biogaz (méthane) et de l’énergie thermique (fluide chauffé). Au delà de ses réflexions sur les nouvelles énergies, ses créations deviendront l’instrument d’une performance musicale qui se tiendra en décembre dans le cadre de la Nuit des Arts.

La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France +33 (0)3 28 33 48 33 http://laconditionpublique.com https://www.facebook.com/LaConditionPublique/;https://www.facebook.com/LaConditionPublique/;https://twitter.com/laCPublique;https://www.linkedin.com/company/epcc-la-condition-publique/ Terrain de jeu sans limite, tiers lieu ancré dans son quartier et ouvert sur le monde, la Condition Publique est un laboratoire créatif à découvrir entre amis ou en famille !

Café, galerie, scène, jeux, fablab : découvrez tous les secrets de cet espace convivial et familial à Roubaix ! La nouvelle entrée située boulevard Beau Repaire est la première étape avant une découverte complète des 10 000m² de la Condition Publique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T13:30:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00

2023-12-17T13:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

©Salim Santa Lucia