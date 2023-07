Atelier Mille et une fresques La Condition Publique Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Atelier Mille et une fresques 16 et 17 septembre La Condition Publique Sur réservation

Atelier mille et une fresques : ateliers Fresque du Climat, samedi à 14h, 15h et 16h et dimanche à 14h, 14h30 et 15h – durée 2h30. Atelier version familiale (dès 10 ans) samedi et dimanche à 15h – durée 2h, table de 4 à 10 personnes

La Condition Publique 14 place Faidherbe – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.laconditionpublique.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 33 48 33 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@laconditionpublique.com »}] Bâtiment exceptionnel édifié au service de l’industrie textile par l’architecte Alfred Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole en 2000, puis mis à disposition de la Ville de Roubaix, l’édifice a fait l’objet d’un vaste programme de réhabilitation conduit par l’architecte Patrick Bouchain, pour devenir une manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique. Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Métro/ Tram : arrêt Eurotéléport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Anaïs Gadeau