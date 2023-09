Exposition : « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » La Condition Publique Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Exposition : « Humain Autonome : Fossiles Mécaniques » 16 septembre – 17 décembre La Condition Publique *Prix libre : le prix libre et conscient vous

Symbole de liberté, d’affranchissement à l’égard des barrières spatio-temporelles, mais aussi de maîtrise et de possession de la «Nature», l’automobile participe de modes de production, de rapports de domination et d’exploitation à l’origine de la destruction de nos écosystèmes.

C’est cet héritage moderne qu’aborde l’exposition collective “Humain Autonome : Fossiles Mécaniques” en mettant en regard les imaginaires et les réalités de la civilisation du moteur. Machine à fantasmes, l’automobile est ici réinscrite dans les formes de vie, les systèmes énergétiques, les aménagements territoriaux, l’organisation du travail, les stratégies géopolitiques et les mobilités qu’elle implique – ceux d’un capitalisme fossile qui ne cesse de se survivre à lui-même.

Conçue par les commissaires Marianne Derrien, Sarah Ihler-Meyer et Salim Santa Lucia, cette exposition produite par La Condition Publique, est inscrite en tant que Résonance de La Triennale Art & Industrie – Dunkerque/Hauts-de-France, un projet porté par le Frac Grand Large — Hauts-de-France et le LAAC – musée de France (10.06.2023 – 14.01.2024). Elle est le second volet d’un cycle commencé avec «”Joyridin”» au Frac Normandie Caen en février 2023 et qui se poursuivra en 2024 au MacVal (Vitry-sur-Seine).

Avec les oeuvres de :

Malala Andrialavidrazana, Alessandro Balteo-Yalzek en collaboration

avec Media Farzin, Lothar Baumgarten, Alexandra Bircken,

Mohammed Bourouissa, Alain Bublex, Peter Buggenhout, Stéphanie

Cherpin, François Dufeil, Michel François, Lee Friedlander, Laura

Henno, Mark Lombardi, Randa Maroufi, Rita McBride, Anita Molinero,

Louise Mutrel, Ugo Niebeling, Antoine Nessi, Bill Owens, Delphine Reist,

Sophie Ristelhueber, Michael Sailstorfer, Kristina Solomoukha, Martha

Rosler, Lucie Stahl, Peter Stämpfli, Thomas Teurlai, Blair Thurman

Café, galerie, scène, jeux, fablab : découvrez tous les secrets de cet espace convivial et familial à Roubaix ! La nouvelle entrée située boulevard Beau Repaire est la première étape avant une découverte complète des 10 000m² de la Condition Publique.

Exposition Artistes

©Alexandra Bircken