Visite guidée « De briques et d’art » pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 10h00, 13h30 La Condition Publique Réservation auprès de la Condition Publique ; 25 personnes maximum par groupe

Visite guidée

« De briques et d’art » – durée 1h

A partir du CE1 – 25 personnes maximum par groupe

Découvrez le bâtiment et son histoire, de son passé industriel à sa réhabilitation et sa vie actuelle en tant qu’établissement culturel à fort rayonnement.

Bâtiment exceptionnel édifié au service de l'industrie textile par l'architecte Alfred Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole en 2000, puis mis à disposition de la Ville de Roubaix, l'édifice a fait l'objet d'un vaste programme de réhabilitation conduit par l'architecte Patrick Bouchain, pour devenir une manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique. Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

