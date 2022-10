Atelier : Création d’un mini-book d’écriture La Condition Publique Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Atelier : Création d’un mini-book d’écriture La Condition Publique, 9 novembre 2022, Roubaix. Atelier : Création d’un mini-book d’écriture Mercredi 9 novembre, 15h00, 16h00 La Condition Publique

à partir de 8 ans, de 0€ à 5€.

Avec Thomas, profitez d’une expérience enrichissante auprès des espaces d’ateliers créatifs de la Condition Publique. La Condition Publique 14 place Faidherbe 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro : Eurotéléport , plus d’infos : http://www.laconditionpublique.com/infos-pratiques/

Terrain d'expériences, la Condition Publique, manufacture culturelle, est un lieu de production et de diffusion et surtout un lieu de vie ouvert à tous. Des résidences d'artistes, des studios de répétition de musique, théâtre ou danse ; mais également des conférences et cours publics, des rencontres, des expositions, des concerts et bals, des spectacles… Inspiré du collectif mots voyageurs et de différent.e.s auteurs.ices, vous pourrez vous initier à l'écriture et à la création d'un mini-book personnalisé. Les participants repartent avec leur mini-book et l'histoire qu'ils ont créé.

