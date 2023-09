Atelier d’initiation au cyanotype avec Mr.Voul La Condition Publique I L’aquarium Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Atelier d’initiation au cyanotype avec Mr.Voul La Condition Publique I L’aquarium Roubaix, 30 septembre 2023, Roubaix. Atelier d’initiation au cyanotype avec Mr.Voul Samedi 30 septembre, 15h00 La Condition Publique I L’aquarium Tarif plein: 5€ / Tarif réduit : 0€ Inspiré par l’exposition « Humain Autonome : Fossiles Mécanique » Mr Voul s’intéresse, non pas aux énergies fossiles, mais au soleil pour créer des cyanotypes. Membre de la Communauté Créative de La Condition Publique, Mr Voul fait partie de ces acteur·ices engagé·es dans le champ des industries artistiques, culturelles et créatives, qui ont choisi d’installer leur atelier à La Condition Publique. Il est connu pour ses autoportraits présents dans tout le quartier du Pile et la métropole lilloise. Le temps d’un atelier les participant.es pourront apprendre à ses côtés comment utiliser l’énergie solaire dans leurs créations. La Condition Publique I L’aquarium 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00 M.Voul Atelier Mr.Voul Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique I L'aquarium Adresse 14 place Faidherbe 59100 ROUBAIX Ville Roubaix Departement Nord Age min 8 Age max 99 Lieu Ville La Condition Publique I L'aquarium Roubaix latitude longitude 50.69116;3.188091

