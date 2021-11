La condition internationale des architectes Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 24 novembre 2021, Nancy.

La condition internationale des architectes

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mercredi 24 novembre à 09:00

**MER. 24 NOV 2021. 9h** **A l’école d’architcture de Nancy** L’internationalisation repose d’abord sur des représentations favorables à la circulation des expertises et des individus, et un système de formation ouvert aux partenariats multilatéraux. Elle repose également sur des ensembles de pratiques professionnelles, segments, qui se détachent ou reproduisent à l’étranger un modèle d’activités de maîtrise d’oeuvre traditionnel. Enfin, l’internationalisation se fonde sur la structure sociale du groupe professionnel. Tous les architectes ne s’internationalisent pas, mais des socialisations différenciées révèlent des profils types, enclins à internationaliser leurs parcours. Finalement, l’internationalisation des diplômés en architecture questionne l’avenir du groupe professionnel : qui est architecte et qui ne l’est pas ? Comment accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion, quelle qu’elle soit ? **Laura Brown** est enseignante-chercheuse à l’École Supérieure des Professions Immobilières de Bordeaux (ESPI), chercheure associée à l’ESPI Research and Real Estate (ESPI2R) et au laboratoire Profession Architecture Ville Environnement (PAVE) de l’ENSA Bordeaux et au Centre Emile Durkheim de l’Université de Bordeaux. Conférence également diffusée en direct via TEAMS Passe sanitaire et port du masque obligatoire **Les laboratoires LHAC (ENSA-Nancy), AMUP (ENSA-Strasbourg et INSA département Architecture Strasbourg) et 2L2S (Université de Lorraine) co-organisent le colloque « Profession ? Architectes » les 24 et 25 novembre 2021 à l’école d’architecture de Nancy. Il a pour objet d’analyser dans une perspective interdisciplinaire les pratiques des architectes en interrogeant leurs relations interprofessionnelles, « intraprofessionnelles » et pédagogiques** [Informations et inscriptions](http://www.nancy.archi.fr/fr/profession-architectes.html)

Entrée libre sur inscriptions

Conférence d’ouverture du colloque “Profession? architectes” par Laura BROWN, enseignante – chercheuse qui présente sa recherche sur les conditions d’internationalisation des architectes contemporains

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T10:00:00