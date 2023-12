Marché de noël artisans et créateurs La Condamine Saint-Ferréol-Trente-Pas Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Ferréol-Trente-Pas Marché de noël artisans et créateurs La Condamine Saint-Ferréol-Trente-Pas, 4 décembre 2023, Saint-Ferréol-Trente-Pas. Saint-Ferréol-Trente-Pas,Drôme Marché de noël organisé par l’association Le Petit Coin!.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

La Condamine

Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by Le Petit Coin! ¡Mercado de Navidad organizado por la asociación Le Petit Coin! Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Le Petit Coin!

