2023-04-29 – 2023-04-30

Drome Bésignan . Fruits secs, jus et nectars, petit épeautre et pois chiches. Assiette végétarienne (5 à 16€), réservation conseillée. Crêpes (3€).

Sur le parcours des 2 circuits vélo, familial ou aventurier.

Info : https://www.defermeenferme.com/circuit-11-nyonsais lafermedelacondamine@gmail.com +33 6 76 63 44 44 La Condamine Ferme de la Condamine Bésignan

