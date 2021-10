“LA CONCORDANCE DES TEMPS” par la Cie Le Doux Supplice La Grand-Combe La Grand-Combe, 14 novembre 2021, La Grand-CombeLa Grand-Combe.

"LA CONCORDANCE DES TEMPS" 2021-11-14 Espace La Berline Champclauson

La saison passée, notre TEMPS DE CIRQUES a été emporté par la vague d’annulation. Aujourd’hui, il s’annonce avec une certaine fébrilité, celle que nous tenons de ces mois de crise mais aussi de nos joyeuses retrouvailles estivales. Nous réinvitons la plupart des spectacles de l’édition 2020, qui ont résisté à ces temps pour le moins acrobatiques.Les artistes de cirque ne sont donc pas partis dans la filière du virtuel et nous reviennent bien vivants, heureux de partager à nouveau leur vision sensuelle et mouvementée du monde.Gageons qu’un essaim de curieux, profite des couleurs automnales, des contreforts des Cévennes aux vallées des Corbières, en passant par les bords de mer… et, bravant les pesticides de cette crise sanitaire, pollinise notre région circassienne pour savourer longtemps le miel de cet art, aux mille parfums. Venez tenir compagnie aux artistes, et, vous tenir compagnie !UNE SORTIE DE RESIDENCE, C’EST QUOI?Un extrait de spectacle d’une compagnie de cirque qui est venue travailler à La Verrerie pendant un temps donné.C’est l’opportunité pour vous de découvrir les coulisses d’une création et c’est pour une compagnie l’occasion de se confronter au public.La Concordance des Temps est un nouveau projet de la Compagnie Le Doux Supplice prévu pour l’automne 2022. Il fait suite au travail de recherche acrobatique entamé sur la création du spectacle En attendant le Grand Soir.Nous aurons à cœur de dévoiler une relation particulière, d’une intensité telle qu’il s’en dégage une force d’évocation étonnante. La quiétude des corps, une connexion ultrasensible, l’abandon, construire une symbiose avec nos différences, assumer nos fragilités pour en faire une force, jouer de nos corps et jouer avec nos peurs.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 14 Novembre 2021- Où? : Espace culturel La Berline à Champclauson, La Grand Combe- Horaires : La représentation débutera à 15h00- Durée : 1h00 environ- Tarifs : Spectacle gratuit- Réservation nécessaire- Informations complémentaires et réservations directement sur le site internet :leslendemains.fr

