A l’occasion de la Nuit européennes des musées, découvrez l’exposition « Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Age à nos jours » et participez à une démonstration de pâtisserie autour du chou chantilly proposée par Le Cordon Bleu Paris dans les anciennes cuisines du Palais de la Cité.

2 démonstrations sont programmées – 20h et 21h

Informations pratiques:

Chaque démonstration dure 45 minutes + 10 minutes d’échanges

Gratuit, réservation obligatoire

Nombre de places limité

Merci de vous présenter à l’accueil du monument au moins 15 minutes avant le début de la démonstration

La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France +30 1 53 40 60 80 http://www.paris-conciergerie.fr/

Un splendide palais gothique. Du Palais de la Cité médiéval subsistent la salle des Gardes et l'immense salle des Gens d'armes érigées sous Philippe le Bel ainsi que les cuisines édifiées sous Jean le Bon. La Conciergerie devient un des hauts lieux de détention pendant la Révolution française avec l'installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette. Métro et RER Ligne 4, station Cité, lignes 1, 7, 11 et 14, station Châtelet // ligne B et C, station Saint-Michel EN BUS // Vélib Lignes 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 et Balabus // Stations Vélib' à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Centre des monuments nationaux