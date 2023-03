REPAIR CAFE La conciergerie engagée Mauron Catégories d’Évènement: Mauron

REPAIR CAFE La conciergerie engagée, 8 avril 2023, Mauron. REPAIR CAFE Samedi 8 avril, 09h00 La conciergerie engagée Entrée libre Apportez vos petits objets électroniques , vos petits objets électroménager, votre informatique..en panne et nous vous aidons à leur donner une seconde vie. De 9h à 12h. La conciergerie engagée Place de la gare Mauron 56430 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « repaircafe@mjc-amberieu.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T09:00:00+02:00 – 2023-04-08T12:00:00+02:00

