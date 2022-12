Initiation au compostage La Composterie Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Animation proposée par Bordeaux Métropole, en partenariat avec la Régie de quartiers de Lormont. La Composterie Rue Coppinger 33310 Lormont Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette initiation animée par Au Ras du Sol permettra aux participants d’apprendre les bases du compostage et d’en comprendre les enjeux.

2023-01-11T14:00:00+01:00

2023-01-11T17:30:00+01:00 © C. Goussard

