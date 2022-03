La Complet’Mandingue Théâtre de Langres, 4 juin 2022, Langres.

La Complet’Mandingue

Théâtre de Langres, le samedi 4 juin à 15:00

Spectacle musical et déambulatoire par la Complet’Mandingue. Depuis plus de 20 ans, cet orchestre de balafons portables tout-terrain sillonne la planète. Ses six musiciens à l’énergie et à l’humour communicatifs aiment interpeller, faire sourire le public, le faire voyager et danser. Dans leurs compositions originales et festives, les résonateurs des balafons créent des sonorités qu’on croirait électro et amplifiées. La Complet’Mandingue fait chanter le public sur des airs enivrants, autant inspirés par des icônes pop que par des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ou des refrains groovy et funky. Tout le monde est invité à se joindre à la fête pour revisiter des morceaux populaires à la sauce « balafons ».

Gratuit

Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Langres Haute-Marne



