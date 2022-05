La Complet’mandingue en déambulation, 4 juin 2022, .

La Complet’mandingue en déambulation

2022-06-04 – 2022-06-04

Depuis plus de 20 ans, cet orchestre de balafons portables tout-terrain sillonne la planète.

Il est constitué de six musiciens à l’énergie et à l’humour communicatifs qui aiment interpeller, faire voyager, danser et sourire le public. Leur répertoire s’appuie sur des compositions originales et festives dans lesquelles les résonateurs des balafons sont utilisés pour créer des sonorités qu’on croirait, à tort, électro et ampli¿¿ées. Jouant sur les interactions, La Complet’Mandingue fait chanter petits et grands sur des airs enivrants, autant inspirés par des icônes pop que par des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ou des refrains groovy et funky. Tout le monde est invité à se joindre à la fête pour chorégraphier des morceaux populaires revisités à la sauce « balafons ».

Ces musiciens se sont constitués en orchestre de balafons pour être vraiment tout-terrain !

http://www.assihira.com/la-complet-mandingue

Déambulations et animation de la place du Marché de Munster par un orchestre de balafons portables.

