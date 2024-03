LA COMPLAINTE DU SENTIER · Ciné-club SATYAJIT RAY Cinéma le Louxor Paris, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024

de 10h45 à 13h00

.Tout public. payant

TARIFS

Normal : 8,80€

-26 ans : 7,50€

Supplément de 2€ sur les cartes Louxor, UGC Illimité, CInéPass, ainsi que sur les contremarques CinéChèques et CCU

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski, enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo.

DIMANCHE 31 MARS · 10H45

CINÉ-CLUB SATYAJIT RAY

LA TRILOGIE D’APU

LA COMPLAINTE DU SENTIER (Pather Panchali)

1955 – 2h05 – Noir et blanc

Avec Kanu Bandyopadhyay, Karuna Bandyopadhyay, Chunibala Devi, Uma Das Gupta, Subir Bandyopadhyay

Prix du document humain Festival de Cannes 1956

Dans

une famille pauvre d’un village du Bengale, arrive un fils nommé Apu.

Le garçon grandit auprès de sa soeur Gurda, qui veille sur lui et lui

fait découvrir le monde.

« Une éducation en trois films, les premiers de Satyajit Ray (restaurés en 4K et édités en parallèle en DVD/Blu-ray). Quand La Complainte du sentier fut

projeté au Festival de Cannes en 1956, l’Occident découvrit une réalité

de l’Inde et un cinéaste,marqué par le néoréalisme et poussé à la

réalisation par Jean Renoir. Récit des premières années d’Apurba, fils

de paysans bengalis, le film reçut le prix du « meilleur document

humain », énoncé vieillot qui ne dit pas sa pureté tranchante. Suivirent L’invaincu (lion d’or à Venise) et, surtout, « le Monde d’Apu« ,

chef-d’oeuvre où la poésie du maître se cristallise. En filmant les

aspirations de ses personnages face à la misère du pays, sa faune, sa

nature, ses traditions et ornières sociales, mis en musique par Ravi

Shankar, Ray touche à l’universel : qu’est-ce qu’être un frère, un fils,

un mari, un père ? Il nous fait, pour citer le regretté Michel Ciment,

une « offrande lyrique » » L’Obs

Cinéma le Louxor 170 Boulevard de Magenta 75010

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ +33144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.louxor-reserver.cotecine.fr/reserver/F46347/D1711874700/VO/2249/

Les Acacias