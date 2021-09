La Compétition Salle Polyvalente des Trois Ponts, 5 février 2022, Velars-sur-Ouche.

**Résumé de la pièce :** Maxida et Alexa sont sœurs jumelles. Elles ont seize ans et font du kung-fu depuis l’enfance. Alexa se prépare pour le championnat de France. Maxida n’a plus envie de se battre, en tout cas, plus de cette manière-là. Repérée en ligne par un mystérieux mouvement appelé « Génération Renégats », la jeune fille accepte de relever une série de défis sans jamais poser de questions. D’épreuves en discussions avec les meneurs du jeu, Maxida devient Xam l’Explosive, une « renégate » prête à tout pour servir le mouvement. Mêlant théâtre et kung-fu, La compétition s’inspire des phénomènes d’emprise et des jeux en défi sur internet. Comment se défendre des menaces extérieures autant sur le plan physique que psychique ? Comment s’engager sans perdre son discernement et son indépendance ? > La compétition, texte remarqué par Les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2020 < Texte **Emanuel Campo** et **Marion Chobert** | Mise en scène **Marion Chobert** | Scénographie, costumes et vidéo **Analyvia Lagarde** | Création musicale **Vendôme Uhl** | Création lumière **Marie Sol Kim** | Chorégraphie kung-fu **Quentin d’Hainaut** | Régie générale **Louise Baechler** | Régie son et vidéo **Nathan Fleith** | Production et diffusion **Aurélie Cognard** Avec **Clémence Faure** et **Aurélia Poirier** Gratuit La Compétition, nouveau spectacle de la Compagnie Esquimots, mis en scène par Marion Chobert Salle Polyvalente des Trois Ponts Velars Sur Ouche Velars-sur-Ouche Côte-d'Or

