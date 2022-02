« La compétition » par la Cie Esquimots Quetigny, 8 mars 2022, Quetigny.

« La compétition » par la Cie Esquimots Espace Mendès-France 8 Rue des Vergers Quetigny

2022-03-08 – 2022-03-08 Espace Mendès-France 8 Rue des Vergers

Quetigny Côte-d’Or Quetigny

EUR Maxida et Alexa sont sœurs jumelles. Elles ont seize ans et font du kung-fu depuis l’enfance. Alexa se prépare pour le championnat de France. Maxida n’a plus envie de se battre, en tout cas, plus de cette manière-là. Repérée en ligne par un mystérieux mouvement appelé « Génération Renégats », la jeune fille accepte de relever une série de défis sans jamais poser de questions. D’épreuves en discussions avec les meneurs du jeu, Maxida devient Xam l’Explosive, une « renégate » prête à tout pour servir le mouvement.

Spectacle organisé dans le cadre de Théâtre et moi et accueilli dans le cadre de la saison départementale Arts et Scènes en Côte-d’Or.

Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans. Renseignements et réservation auprès du Service culturel au 03 80 48 28 43 / quetigny.fr

culture@quetigny.fr +33 3 80 48 28 43

Espace Mendès-France 8 Rue des Vergers Quetigny

