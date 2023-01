La Compétition – Cie Esquimots Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Seine

Côte-d'Or

La Compétition – Cie Esquimots Châtillon-sur-Seine, 4 avril 2023, Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine. La Compétition – Cie Esquimots Place du 8 Mai 1945 Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

2023-04-04 – 2023-04-04 Châtillon-sur-Seine

Côte-d’Or Châtillon-sur-Seine 8 8 EUR Repérée en ligne par un mystérieux mouvement appelé « Génération Renégats », la jeune fille accepte de relever une série de défis sans jamais poser de questions. D’épreuves en discussions avec les meneurs du jeu, Maxida devient Xam l’Explosive, une « renégate » prête à tout pour servir le mouvement.

Mais sait-elle seulement jusqu’où ce petit jeu d’ado pourrait la conduire ? Texte : Emanuel Campo et Marion Chobert

Mise en scène : Marion Chobert

Avec : Aurélia Poirier et Clémence Faure

Création musicale : Vendôme Uhl

Chorégraphie kung-fu et cascades : Quentin d’Hainaut Durée : 1h15

Théâtre Gaston Bernard

Tout public à partir de 13 ans Tarifs de 4 à 12€

Infos-réservation : 03 80 91 39 51 – resa.tgb@wanadoo.fr

www.theatregastonbernard.fr resa.tgb@wanadoo.fr +33 3 80 91 39 51 Châtillon-sur-Seine

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Autres Lieu Châtillon-sur-Seine Adresse Place du 8 Mai 1945 Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or Ville Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine lieuville Châtillon-sur-Seine Departement Côte-d'Or

La Compétition – Cie Esquimots Châtillon-sur-Seine 2023-04-04 was last modified: by La Compétition – Cie Esquimots Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 4 avril 2023 Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Côte-d'Or Place du 8 Mai 1945 Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or

Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or