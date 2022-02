La comparution Flers, 26 avril 2022, Flers.

La comparution Flers

2022-04-26 – 2022-04-26

Flers Orne

À partir de témoignages et d’entretiens, Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher créent une pièce politique sur le problème des violences policières sur le sol français. En scène, sept comédiens incarnent une famille d’origine algéro-haïtienne et ses proches. Nous suivons l’itinérance de la famille Saïdi sur cinq ans, de l’annonce de la mort du jeune Malik à celle du non-lieu à l’issue du procès. Deuil, colère et lutte pour la vérité et la justice se déploient dans les couloirs de l’hôpital et dans un kebab : deux sortes de non-lieux où spectres vivants et personnages oniriques cohabitent. Tandis que le réel frappe au centre de la scène, une coulisse à vue accueille les paroles des journalistes et leurs fabriques médiatiques, mais aussi des musiciens du groupe de rap La Canaille qui ponctuent la pièce de trois moments rhapsodiques. De scène en scène, une transformation s’opère. Les victimes s’organisent peu à peu et leurs corps se muent en auto-organisation politique et populaire. Un théâtre incisif pour mieux nous aider à saisir notre époque.

Flers

