Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… AU BORD Claudine Galea écrit Au Bord, arrêtée par une photographie terriblement célèbre d’une soldate tenant en laisse un prisonnier en 2004. La Compagnie Ungender s’empare de ce texte vertigineux qui s’écrit à nouveau au plateau aux côtés des images fantômes de femmes bourreaux. Entre théâtre et danse, le spectacle reconvoque le geste d’écriture et les images qui l’ont enfanté afin de nous permettre une traversée de la douleur à la douceur. COMPAGNIE UNGENDER Mise en scène de Ophélie Ségala Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes 14-18 rue de la Tour des Dames Paris 75009 Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://www.facebook.com/compagnieungender/ Théâtre

