La Compagnie Méliades inaugure la Bièvre —————————————- ### 16 avril Depuis plus de 70 ans, la Bièvre a été enterrée sur une partie de son cours. Devenue un égout à ciel ouvert, elle était source de pollution. Aujourd’hui, son état écologique permet une réouverture. Pour inaugurer ce renouveau de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, la compagnie artistique Méliadès proposes une visite insolite de chantier qui s’appuiera sur l’imaginaire de la Bièvre, son passé et son devenir. Sur le site, des fouilles s’organiseront avec une équipe d’archéologues spécialistes, de tracéologues, de geomorphologues et d’antracologues. Au cours d’un parcours théâtralisé, plusieurs dispositifs scénographiques vous plongeront dans ces chantiers. Chaque espace, racontera une histoire en lien avec l’univers des archéologues spécialistes. DÉTAILS Date : 16 avril Site Web : [http://des-ricochets-sur-les-paves.fr/une-visite-de-chantier-insolite-par-la-compagnie-meliades-2-2-2/](http://des-ricochets-sur-les-paves.fr/une-visite-de-chantier-insolite-par-la-compagnie-meliades-2-2-2/) LIEU : Maison de l’environnement, 66 rue de la division Leclerc, Arcueil, 94110 Proposé par des ricochets sur le pavé Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

