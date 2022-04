La Compagnie Méliades Inaugure la Bièvre Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, 16 avril 2022, Arcueil.

La Compagnie Méliades Inaugure la Bièvre

le samedi 16 avril à Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre

Dans le cadre de la Réouverture de la Bièvre. En partenariat avec le conseil départemental du Val de Marne, Des ricochets sur les pavés invite la compagnie Méliadès à intervenir durant l’inauguration de la réouverture de la Bièvre. Le long de la rivière va se dérouler un circuit de visite insolite, qui s’appuiera sur l’imaginaire de la Bièvre, son passé et son devenir. La compagnie Méliades vous invite à une visite théâtralisée, visuelle et sonore qui met en scène la Bièvre réouverte. Vous découvrirez plusieurs dispositifs scénographiques et croiserez une tracéologue passionnée par l’usure du paysage, un géomorphologue perdu dans les strates et le cheminement de la rivière, une antracologue qui circule entre le passé et l’avenir. Cette déambulation sera orchestrée par Monsieur Sand, archéologue et topographe de formation. Méliadès est une compagnie artistique créée en 2004. Sa particularité est d’investir des lieux inattendus, hors normes et insolites et de les transformer en recréant un univers imaginaire à partir de leur mémoire et de leur histoire. Les installations de la compagnie sont conçues comme des parcours interactifs où le spectateur devient à son tour acteur. Par la nature de ses interventions et par son ancrage dans le territoire urbain on retrouve dans les créations de Méliadès des thèmes récurrents comme l’habitat, la ville, les transports, le travail, le temps et la place des femmes dans nos sociétés. La compagnie questionne également dans ses spectacles de rue et ses installations, les rapports entre espace privé et espace public. Elle privilégie dans ses créations, un travail autour de la scénographie, de la création sonore et du théâtre d’objet.

Sur inscription

Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T12:00:00 2022-04-16T13:00:00;2022-04-16T14:30:00 2022-04-16T15:30:00;2022-04-16T16:30:00 2022-04-16T17:30:00