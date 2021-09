Loire-Atlantique, Nantes La Compagnie Lombric Spaghetti présente “Sur les rails” Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Compagnie Lombric Spaghetti présente "Sur les rails", 3 septembre 2021

Horaire : 19:00 23:00

Gratuit : oui Famille, enfants La mairie propose un week-end d’animations à l’occasion de la rentrée, baptisé “C’est la rentrée”. À partir de 19h : musique, jeux géants, spectacle de cirque en famille “sur les Rails” de la Cie Lombric Spaghetti (Collectif Mobil Casbah). 21h : cinéma en plein air. « Dumbo » de Tim Burton (2019). adresse1} 02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com

