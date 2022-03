La Compagnie L’Êttre-Louve et Créart’UP présentent la performance dansée d’Action-Poétique Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Compagnie L’Êttre-Louve et Créart’UP présentent la performance dansée d’Action-Poétique Le Point Ephémère, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Action Poétique L’« Action-Poétique#6 » est un bal à caractère participatif, intergénérationnel et transdisciplinaire. Les corps des spect-acteurs sont mis en mouvements par un dispositif déambulatoire performé prenant peu à peu la forme d’un bal. Un groupe de performeurs-enfants nous fera l’honneur de leurs corps en mouvement. Ils viennent de trois Centre Paris Anim’s et de la MJC Louis Lepage à Nogent sur Marne. Compagnie L’Êttre-Louve Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)

Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1qxijs0b4 Danse

Date complète :

2022-04-07T19:00:00+01:00_2022-04-07T20:30:00+01:00

MIE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris lieuville Le Point Ephémère Paris Departement Paris

Le Point Ephémère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Compagnie L’Êttre-Louve et Créart’UP présentent la performance dansée d’Action-Poétique Le Point Ephémère 2022-04-07 was last modified: by La Compagnie L’Êttre-Louve et Créart’UP présentent la performance dansée d’Action-Poétique Le Point Ephémère Le Point Ephémère 7 avril 2022 Le Point Ephémère Paris Paris

Paris Paris