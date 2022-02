La compagnie les Nomadesques: Tout Molière … ou Presque ! Le Blanc, 13 mai 2022, Le Blanc.

La compagnie les Nomadesques: Tout Molière … ou Presque ! Le Blanc

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Le Blanc Indre

14.2 EUR Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une heure !De Tartuffe au médecin malgré lui, en passant par les fourberies de Scapin, l’avare ou le bourgeois Gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie ! Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre.

Spectacle tout public à partir de 8 ans Textes de Molière. Avec Karine Tabet, Damien Coden et Cédric Miele, en alternance avec Vincent Caire, Alexandre Tourneur et Mathilde Puget.

accueil@destination-brenne.fr +33 2 54 37 05 13 https://www.billetweb.fr/

Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une heure !De Tartuffe au médecin malgré lui, en passant par les fourberies de Scapin, l’avare ou le bourgeois Gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie ! Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre.

©Cyril_Bernard

Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-01-13 par