Paris La compagnie Les Bleus de travail débarque au Cirque Electrique ! Le Cirque Electrique Paris, 20 décembre 2023, Paris. Du mercredi 20 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant Tarif plein 16€ / Tarif réduit 11€ / Tarif moins de 12 ans 7€ Le tarif réduit s’adresse aux personnes de moins de 26 ans, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents du spectacle et personnes en situation d’handicap. « Fanfares, engueulades, désir de communication, jongleries, prises à partie, acrobaties, mélancolie, cascades, veulerie, gloutonnerie, pouvoir et autorité, bravades, haute estime de soi et humilité : une histoire de clowns racontée par des clowns, en s’amusant des ficelles du métier, en les re-visitant, en les détournant, dans une mise en abyme qui n’en finit pas – théâtre dans le théâtre. Un spectacle sur la belle fonction d’amuseur scénique : un témoignage existentiel sur l’art de vivre. » (Véronique Hotte, pour Hottello) Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? L’histoire des clowns racontée par des clowns c’est encore une histoire de clowns. Jouer des ficelles du métier, les revisiter, les détourner et mettre en abyme la fonction d’amuseur c’est comme un témoignage. Comme un documentaire cruel mais amusé que nous jouons pour vous ce soir. Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1254308155254893 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris/ https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris/ https://cirqueelectrique.placeminute.com/event/cirque/3clowns,42253.html?_locale=fr

