La Compagnie le Téatralala présente « Nuit d’encre » Médiathèque Intercommunale de Lillebonne, 21 janvier 2022, Lillebonne.

Médiathèque Intercommunale de Lillebonne, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Il fait nuit, un homme s’approche discrètement des spectateurs positionnés à l’extérieur de la bibliothèque et leur adresse la parole : « Mes amis, le temps nous est compté et notre mission est dangereuse, ainsi j’irai droit au but : contrairement à tout ce que l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu… ». Débute alors pour les spectateurs équipés de lampes frontales, une aventure nocturne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque à l’intérieur de la bibliothèque.

Sur inscription

« Nuit d’encre » est un spectacle déambulatoire, nocturne, original et burlesque dans votre bibliothèque, écrit et mis en scène par la Compagnie le Téatralala

Médiathèque Intercommunale de Lillebonne Place Pierre de Coubertin 76170 Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime



2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:30:00