Ornementation sur verre La Compagnie du verre Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

Ornementation sur verre La Compagnie du verre, 27 mars 2023, Pantin. Ornementation sur verre 27 mars – 2 avril La Compagnie du verre L’artisan fondateur, Thomas Arnal, vous ouvre son atelier pour vous présenter son travail de création et ses techniques d’artisan décorateur sur verre.

De nombreux échantillons illustreront ses travaux, une visite des différentes zones de travail selon les machines et une démonstration live de la technique de bouchardage est prévue au programme.

Il vous expliquera également quel modèle économique permet de faire travailler une équipe d’environ 5 personnes, quelles formations existes et quelles structures structures aident à se lancer.

Ce programme est tout public, même si, rien de particulier est prévu pour les enfants. Il ne sera pas possible de s’essayer aux techniques, seul l’artisan maniera ses outils. La Compagnie du verre 11 rue Gabrielle Josserand Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T18:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 verre décorateur sur verre Antoine Doyen

Détails Catégories d’Évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Compagnie du verre Adresse 11 rue Gabrielle Josserand Ville Pantin Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville La Compagnie du verre Pantin

La Compagnie du verre Pantin Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/

Ornementation sur verre La Compagnie du verre 2023-03-27 was last modified: by Ornementation sur verre La Compagnie du verre La Compagnie du verre 27 mars 2023 La Compagnie du verre Pantin pantin

Pantin Seine-Saint-Denis