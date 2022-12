La Compagnie du Miel Noir présente l’étoile de noël Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Landes L’étoile de Noël est une aventure musicale de 35 min pour les tout petits. En partenariat avec l’école du spectacle, au Studio 40 à Hossegor. C’est enfin le soir de Noël… En attendant le père Noël, Coquillette reçoit la visite de l’étoile du soir, celle qui écoute les voeux et les souhaits…

Mais surtout celle qui guide le père Noël lors de sa distribution de cadeaux.

Hélas durant cette course folle, épuisée, l’étoile a perdu sa lumière. Que faire? Coquillette doit aider l’étoile pour qu’elle puisse à nouveau ré-illuminer cette nuit de Noël.. Elle part donc pour le pays des neiges avec son fidèle compagnon : Doudou.

C’est le début d’un voyage plein de poésie, de chansons, de douceur et de magie… Tarifs : 10€ adulte / 8€ enfant

Infos et réservations : compagniedumielnoir@gmail.com L’étoile de Noël, une aventure musicale pour les 1-5 ans la compagnie du miel noir

