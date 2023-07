Venez visiter une ferme pédagogique en famille La compagnie du Carrelet Montdragon Catégories d’Évènement: Montdragon

Tarn Venez visiter une ferme pédagogique en famille La compagnie du Carrelet Montdragon, 17 septembre 2023, Montdragon. Venez visiter une ferme pédagogique en famille Dimanche 17 septembre, 10h00 La compagnie du Carrelet Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, visitez gratuitement la ferme pédagogique de la compagnie du Carrelet. Vous pourrez y passer des journées entourés d’animaux tous aussi attachants les uns que les autres. Nous mettons à disposition du pain pour nourrir les animaux (dans la limite de nos stocks), vous pouvez donc venir avec votre propre pain dur, nos gourmands vous en seront très reconnaissants. La compagnie du Carrelet Le Carrelet, 81440 Montdragon Montdragon 81440 Tarn Occitanie 06 33 90 93 25 https://lacompagnieducarrelet.fr La compagnie du Carrelet est une ferme pédagogique installée à Montdragon dans le Tarn. Vous pourrez y passer des journées entourés d’animaux tous aussi attachant les uns que les autres. Nous mettons à disposition du pain pour nourrir les animaux (dans la limite de nos stocks), vous pouvez donc venir avec votre propre pain dur, nos gourmands vous en seront très reconnaissants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Montdragon, Tarn Autres Lieu La compagnie du Carrelet Adresse Le Carrelet, 81440 Montdragon Ville Montdragon Departement Tarn Lieu Ville La compagnie du Carrelet Montdragon

La compagnie du Carrelet Montdragon Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montdragon/