2023-02-25 – 2023-02-25 Murles

Présente « Le don d’Adèle » le samedi 25 février 2023 à 20h à la salle Coquin Le Don d’Adèle est la première pièce de théâtre écrite par Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy.

C’est la catastrophe chez les Veyron-Lafitte.

Régina, la bonne, vient de rendre son tablier et le repas n’est pas prêt pour les invités à dîner, les Gachassin.

Adèle débarque chez eux comme bonne et sauve la situation.

Très vite, les maîtres des lieux se rendent compte qu’elle a le don de voir l’avenir.

Adèle leur prédit que les Gachassin ne viendront pas, ce qui va se vérifier…

Une comédie folle et rythmée mettant en scène des personnages haut en couleurs !

