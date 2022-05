La Compagnie du 1er Août – Alfred et Miranda

La Compagnie du 1er Août – Alfred et Miranda, 29 juin 2022, . La Compagnie du 1er Août – Alfred et Miranda

Spectacle tout public à partir de 4 ans. Pièce pour un jardin, un piano, du pesto et deux comédiens. Quelque part en Italie Alfred, pianiste virtuose et fier compose désespérément ses concertos en solo. Miranda, jeune fille espiègle, spécialiste en botanique , également très fière, vit sereine seule avec son basilic… Car elle dit préférer les plantes aux hommes… Mais quand Alfred toque à la fenêtre, acceptera-t-elle de le connaître ?

