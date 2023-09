Jeu pédagogique gratuit « Kifékoi du chantier » pour découvrir les métiers de la construction La compagnie des rêves urbains Marseille, 15 septembre 2023, Marseille.

Jeu pédagogique gratuit « Kifékoi du chantier » pour découvrir les métiers de la construction 15 septembre – 15 octobre La compagnie des rêves urbains Jeu à télécharger gratuitement. A vous de l’imprimer, le découper… à vous de jouer ! https://www.ville-jeux.com/Le-Kifekoi-du-chantier.html

Et si on jouait pour découvrir les nombreux métiers de la construction d’un bâtiment ? C’est ce que vous propose le jeu gratuit Kifékoi du chantier.

A destination des familles et enfants à partir de 7 ans, le jeu peut faire l’objet d’un atelier pédagogique.

Le but du jeu consiste à faire deviner par déduction un acteur/ouvrier intervenant sur un chantier de construction à l’équipe adverse.

Le jeu possède 19 cartes acteurs/ouvriers et permet ainsi de découvrir ces métiers et leurs caractéristiques.

Conçu par la Compagnie des rêves urbains.

La Compagnie des rêves urbains