La Compagnie de Thalie présente Édouard et Agrippine & Grasse matinée Saint-Macaire, 12 février 2022, Saint-Macaire. La Compagnie de Thalie présente Édouard et Agrippine & Grasse matinée Saint-Macaire

2022-02-12 – 2022-02-12

Saint-Macaire Gironde EUR 8 8 La Compagnie de Thalie présente deux comédies de René de Obaldia :

– Édouard et Agrippine

Saint-Macaire

