La Compagnie Armel et Créart’UP présentent la performance dansée de Micropeauscope Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Compagnie Armel et Créart’UP présentent la performance dansée de Micropeauscope Le Point Ephémère, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Micropeauscope “Le langage est une peau: je frotte mon langage contre l’autre.” C’est ainsi que débute Micropeauscope. Par un dialogue. Assis auprès des danseurs, le spectateur amorce un échange intime avec les artistes. Puis il est immergé dans l’espace scénique, où il reconnecte en douceur avec sa peau et avec celle du monde qui l’entoure. La pièce, entre regard télescopique et microscopique, offre ainsi une parenthèse sensorielle dans laquelle corps, vidéo et lumière se confondent pour nous faire traverser les quatre couches de peau qui composent le monde. Compagnie Armel Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)

Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ Danse

Date complète :

2022-04-07T18:30:00+01:00_2022-04-07T20:30:00+01:00

Micropeauscope

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris lieuville Le Point Ephémère Paris Departement Paris

Le Point Ephémère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Compagnie Armel et Créart’UP présentent la performance dansée de Micropeauscope Le Point Ephémère 2022-04-07 was last modified: by La Compagnie Armel et Créart’UP présentent la performance dansée de Micropeauscope Le Point Ephémère Le Point Ephémère 7 avril 2022 Le Point Ephémère Paris Paris

Paris Paris