du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai à Espace culturel Robert-Doisneau

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. **_Nommé à l’Oscar et au César du meilleur film étranger 2020_** _Collation offerte le 8 à 16h, aux spectateurs des 2 projections._

Gratuit

DRAME DE JAN KOMASA AVEC BARTOSZ BIELENIA… POLOGNE – 2020 – 1H55 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T22:30:00;2022-05-08T16:30:00 2022-05-08T18:30:00

